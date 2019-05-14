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Возле Зелёного острова в Ростове спасли тонущего мужчину

Возле Зелёного острова в Ростове спасли тонущего мужчину
Фото: ГУ МЧС России

В Ростове возле Зелёного острова спасли тонущего мужчину. Инцидент случился 15 мая около 17 часов.

Спасатель заметил, что возле понтонного моста в воде находится человек. Его относило сильным течением, мужчина выбился из сил, пытаясь выплыть. К тому же он был дезориентирован и не мог разобрать, в какой стороне находится берег.

- Два сотрудника спасательного подразделения на катере выдвинулись на помощь тонущему, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Через минуту потерпевшего уже вытащили из воды.

Спасённый отказался от медицинской помощи.

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