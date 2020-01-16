Вандалы разгромили остановку в Ростове в районе Платова





Очередной акт вандализма произошел в донской столице. Неподалеку от аэропорта Платов злоумышленники разгромили остановочный павильон 17 января.



После того как неизвестные вандалы устроили разруху, они покинули место преступления. Что послужило мотивом такого поступка, до сих пор не ясно. Может, буйные граждане просто выясняли отношения или выражали свое недовольство относительно новой транспортной реформы. В одном можно быть уверенным наверняка: таких случаев становится все больше.



Отметим, что чиновники потратили на новые остановки около 35 миллионов рублей. Главным аргументом послужило то, что современные остановочные пункты станут безопаснее и прочнее.



Напомним, в 2018 году власти города решили поставить новые остановки и избавиться от старых. Чиновники донской столицы были очень горды новыми «крепкими» постройками. Как оказалось, обновились они лишь внешне, ведь теперь разбить их намного проще.