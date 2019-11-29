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Вооружённый ножом налётчик пытался ограбить аптеку в Ростове

Вооружённый ножом налётчик пытался ограбить аптеку в Ростове
В Ростове задержали налётчика, пытавшегося ограбить аптеку. Нападение произошло в Ленинском районе города 2 декабря.

Мужчина вошёл в торговый зал и попросил принести ему лекарство. Когда фармацевт вернулся, у посетителя в руках уже был нож. Угрожая им, подозреваемый потребовал отдать ему выручку. Девушка успела нажать «тревожную кнопку». Злоумышленник заметил это, испугался и убежал.

Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии работница аптеки описала налётчика. Вскоре его удалось задержать.
- Подозреваемым оказался ранее судимый 50-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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