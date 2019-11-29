Вооружённый ножом налётчик пытался ограбить аптеку в Ростове



В Ростове задержали налётчика, пытавшегося ограбить аптеку. Нападение произошло в Ленинском районе города 2 декабря.



Мужчина вошёл в торговый зал и попросил принести ему лекарство. Когда фармацевт вернулся, у посетителя в руках уже был нож. Угрожая им, подозреваемый потребовал отдать ему выручку. Девушка успела нажать «тревожную кнопку». Злоумышленник заметил это, испугался и убежал.



Прибывшим на место сотрудникам Росгвардии работница аптеки описала налётчика. Вскоре его удалось задержать.

- Подозреваемым оказался ранее судимый 50-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».