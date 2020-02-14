Вор-рецидивист пытался ограбить ювелирный магазин в Ростовской области



В Красном Сулине вор-рецидивист пытался ограбить ювелирный магазин. Нападение произошло 15 февраля.



Мужчина, вооружившись ножом, вошёл в торговую точку. Направив остриё на сотрудника, он потребовал отдать ему выручку из кассы. В этот момент в помещение вошли посетители. Заметив людей, грабитель поспешил скрыться без добычи. Работник магазина начал кричать ему вслед. На улице услышали шум и увидели убегающего мужчину патрулирующие полицейские. Они задержали налётчика и доставили его в отдел.

- Задержанным оказался 42-летний местный житель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – Ранее он уже был судим за кражу и мошенничество.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».