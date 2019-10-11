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К поиску пенсионерки, пропавшей в Ростовской области, подключились волонтеры

К поиску пенсионерки, пропавшей в Ростовской области, подключились волонтеры
В Ростове и области ищут без вести пропавшую 77-летнюю женщину. 9 октября Анна Шкробот ушла из дома в Мартыновском районе. С тех пор о ней нет никаких вестей. Ее разыскивают в слободе Большая Орловка. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что женщине требуется медицинская помощь.

Волонтеры расклеивают ориентировки и прочесывают местность, однако поиски пока не дали результата.

Напомним, рост разыскиваемой - 160-165 сантиметров, телосложение среднее. У женщины русые волосы с сединой и зелено-голубые глаза.

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