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Пассажир легковушки пострадал в результате ДТП в Ростове

Пассажир легковушки пострадал в результате ДТП в Ростове
В донской столице 39-летний мужчина на легковушке врезался в ограждение. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 19 октября на улице Турмалиновской.

По предварительным данным, авария случилась около дома № 113. Водитель на автомобиле «Лада Веста» не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Потерявшая управление машина врезалась в ограждение.

- В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир легкового авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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