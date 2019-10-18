Пассажир легковушки пострадал в результате ДТП в Ростове



В донской столице 39-летний мужчина на легковушке врезался в ограждение. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 19 октября на улице Турмалиновской.



По предварительным данным, авария случилась около дома № 113. Водитель на автомобиле «Лада Веста» не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Потерявшая управление машина врезалась в ограждение.



- В результате ДТП пострадал 28-летний пассажир легкового авто, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Пострадавшего с травмами доставили в больницу.



По факту ДТП проводится проверка.