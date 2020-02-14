В Ростовской области водитель-нарушитель спровоцировал ДТП: пострадали ребенок и женщина



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На трассе в Ростовской области водитель-нарушитель спровоцировал аварию с пострадавшими. ДТП произошло вечером 15 февраля на автодороге Орловский - Ремонтное вблизи хутора Николаевского.



По предварительной информации, 57-летний житель Калмыкии, управляя «Ладой Грантой», выехал на встречную полосу. Там легковушка «лоб в лоб» столкнулась с «ВАЗ-2112». В результате происшествия пострадали пассажиры «двенадцатой» - 41-летняя женщина и 13-летняя девочка.

- По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В ходе проверки сотрудники ГИБДД установили, что водитель уже был лишен прав на 21 месяц в октябре 2016 года за вождение в нетрезвом виде.



Мужчине также назначался штраф в размере 30 000 рублей, но срок лишения прав не начался, так как он не сдал водительское удостоверение. Кроме того, в сентябре 2017 года его снова задержали в Орловском районе как водителя, не имеющего права управления. Тогда ему было назначено 100 часов обязательных работ.