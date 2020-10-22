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Водитель на КамАЗе сбил 46-летнего велосипедиста в Ростовской области

Водитель на КамАЗе сбил 46-летнего велосипедиста в Ростовской области
В Мясниковском районе Ростовской области водитель большегруза сбил велосипедиста. ДТП случилось 24 октября примерно в 9 часов утра в хуторе Ленинаван.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 42-летний автомобилист на КамАЗе ехал по улице Мира. Предварительно, возле дома №6 он сбил 46-летнего велосипедиста, двигающегося в попутном направлении.

В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспорта получил травмы. Его доставили в медучреждение, однако от госпитализации мужчина отказался.

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