Водитель на КамАЗе сбил 46-летнего велосипедиста в Ростовской области

В Мясниковском районе Ростовской области водитель большегруза сбил велосипедиста. ДТП случилось 24 октября примерно в 9 часов утра в хуторе Ленинаван.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 42-летний автомобилист на КамАЗе ехал по улице Мира. Предварительно, возле дома №6 он сбил 46-летнего велосипедиста, двигающегося в попутном направлении.В ведомстве добавили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспорта получил травмы. Его доставили в медучреждение, однако от госпитализации мужчина отказался.