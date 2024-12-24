Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель легковушки сбил 50-летнего мужчину в Ростове

Водитель легковушки сбил 50-летнего мужчину в Ростове
Водитель автомобиля сбил 50-летнего мужчину в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 23 декабря в микрорайоне Александровка.

По предварительным данным, пешеход проходил неподалеку от ЖК «Вересаево». В какой-то момент он решил перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части двигалась «Лада Гранта» под управлением 67-летнего мужчины. Пенсионер затормозил, но этого не хватило, чтобы избежать столкновения.

- Пострадавшего с различными травмами отвезли в больницу, - сообщили в ГАИ Ростовской области.
Фото: ГАИ по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.