Водитель легковушки сбил 50-летнего мужчину в Ростове

Фото: ГАИ по Ростовской области

Водитель автомобиля сбил 50-летнего мужчину в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 23 декабря в микрорайоне Александровка.По предварительным данным, пешеход проходил неподалеку от ЖК «Вересаево». В какой-то момент он решил перебежать дорогу в неположенном месте. В этот момент по проезжей части двигалась «Лада Гранта» под управлением 67-летнего мужчины. Пенсионер затормозил, но этого не хватило, чтобы избежать столкновения.- Пострадавшего с различными травмами отвезли в больницу, - сообщили в ГАИ Ростовской области.