В Ростове на Ворошиловском водитель авто сбил школьника

Фото: Ростов.Ру

В Ростове на проспекте Ворошиловском водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика. Происшествие случилось 4 августа около 16:00.Рядом с остановкой «Улица Лермонтовская» школьник решил перебежать дорогу в запрещенном месте. В этот момент по проезжей части двигался 30-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис». Он затормозил, но этого не хватило, и машина сбила несовершеннолетнего.По информации донского УГИБДД, пострадавшего отвезли в больницу.