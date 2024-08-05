В Ростове на Ворошиловском водитель авто сбил школьника
В Ростове на проспекте Ворошиловском водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика. Происшествие случилось 4 августа около 16:00.
Рядом с остановкой «Улица Лермонтовская» школьник решил перебежать дорогу в запрещенном месте. В этот момент по проезжей части двигался 30-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис». Он затормозил, но этого не хватило, и машина сбила несовершеннолетнего.
По информации донского УГИБДД, пострадавшего отвезли в больницу.