В Ростовской области водитель легковушки сбил 55-летнего велосипедиста
В Ростовской области водитель легковушки сбил 55-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня.
По предварительным данным, "Лада Гранта" двигалась по улице Энтузиастов под управлением 38-летнего водителя. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил мужчину на велосипеде на своем пути.
Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения пострадал и был доставлен в больницу 55-летний велосипедист.