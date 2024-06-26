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В Ростовской области водитель легковушки сбил 55-летнего велосипедиста

В Ростовской области водитель легковушки сбил 55-летнего велосипедиста
В Ростовской области водитель легковушки сбил 55-летнего велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 июня.

По предварительным данным, "Лада Гранта" двигалась по улице Энтузиастов под управлением 38-летнего водителя. Автомобилист не успел вовремя затормозить и сбил мужчину на велосипеде на своем пути.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения пострадал и был доставлен в больницу 55-летний велосипедист.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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