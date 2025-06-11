Мужчина на «пятерке» устроил массовое ДТП с фурой на Северном обходе Ростова
Вечером 10 июня на Северном обходе Ростова-на-Дону произошло серьезное ДТП. В Мясниковском районе столкнулись два легковых авто и грузовик.
По информации ГИБДД региона, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150», следовавший по трассе М-4 в направлении А-280 (Ростов — Таганрог), выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с фурой «Ман» и легковым автомобилем «ВАЗ-21070».
В результате аварии водитель «ВАЗ-21150» получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства произошедшего выясняются.