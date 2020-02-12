Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель легковушки погиб в столкновении с КамАЗом на трассе М-4 «Дон»

Водитель легковушки погиб в столкновении с КамАЗом на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области в аварии на трассе погиб водитель. ДТП произошло на автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе.

После полуночи 14 февраля на 909 километре столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, 27-летний водитель «Ниссан Персиа» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди КамАЗа. В результате произошло столкновение.
- В результате ДТП водитель «Ниссана» погиб на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

31-летний водитель грузовика не пострадал. По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.