Водитель легковушки погиб в столкновении с КамАЗом на трассе М-4 «Дон»



В Ростовской области в аварии на трассе погиб водитель. ДТП произошло на автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе.



После полуночи 14 февраля на 909 километре столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, 27-летний водитель «Ниссан Персиа» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди КамАЗа. В результате произошло столкновение.

- В результате ДТП водитель «Ниссана» погиб на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



31-летний водитель грузовика не пострадал. По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

