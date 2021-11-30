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В Новочеркасске 23-летний водитель иномарки сбил мужчину на «зебре»

В Новочеркасске 23-летний водитель иномарки сбил мужчину на «зебре»

В Новочеркасске парень за рулем «Дэу Нексии» сбил на пешеходном переходе 47-летнего мужчину. Происшествие случилось 1 декабря около пяти часов вечера.

Известно, что молодой человек ехал на своем автомобиле со стороны улицы Макаренко. В этот момент около дома № 69 по улице Трамвайной дорогу переходил мужчина. В темноте водитель «Дэу Нексии» не заметил пешехода, не смог вовремя затормозить и сбил его. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщает, что сейчас устанавливаются причины ДТП.
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области
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