В Новочеркасске 23-летний водитель иномарки сбил мужчину на «зебре»

Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В Новочеркасске парень за рулем «Дэу Нексии» сбил на пешеходном переходе 47-летнего мужчину. Происшествие случилось 1 декабря около пяти часов вечера.Известно, что молодой человек ехал на своем автомобиле со стороны улицы Макаренко. В этот момент около дома № 69 по улице Трамвайной дорогу переходил мужчина. В темноте водитель «Дэу Нексии» не заметил пешехода, не смог вовремя затормозить и сбил его. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщает, что сейчас устанавливаются причины ДТП.