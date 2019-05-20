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Водитель иномарки стал виновником ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону

Водитель иномарки стал виновником ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону
В Ростове водитель легковушки спровоцировал аварию с участием общественного транспорта. ДТП случилось вечером 21 мая на проспекте Стачки.

Очевидцы сообщают, что водитель «Хендай Акцент» ехал в третьем ряду. Он попытался проскочить перед автобусом № 26 маршрута Центральный рынок — микрорайон Левецовский. Однако автовладелец не успел проехать. Он оказался прямо перед движущимся транспортом, и в следующую секунду произошло столкновение.

Обе машины получили механические повреждения. К счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали в результате ДТП. Людям пришлось выйти из автобуса и идти пешком до ближайшей остановки.

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