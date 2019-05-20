Водитель иномарки стал виновником ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону



В Ростове водитель легковушки спровоцировал аварию с участием общественного транспорта. ДТП случилось вечером 21 мая на проспекте Стачки.



Очевидцы сообщают, что водитель «Хендай Акцент» ехал в третьем ряду. Он попытался проскочить перед автобусом № 26 маршрута Центральный рынок — микрорайон Левецовский. Однако автовладелец не успел проехать. Он оказался прямо перед движущимся транспортом, и в следующую секунду произошло столкновение.



Обе машины получили механические повреждения. К счастью, ни водители, ни пассажиры не пострадали в результате ДТП. Людям пришлось выйти из автобуса и идти пешком до ближайшей остановки.