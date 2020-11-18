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Водитель иномарки сбил в Таганроге пешехода

Водитель иномарки сбил в Таганроге пешехода
В Таганроге мужчина попал под колеса иномарки. ДТП случилось около 19 ноября около 21:00 на улице Лермонтовской, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Тойота Краун» проезжал дом №69, когда заметил пьяного пешехода. Мужчина пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. Шофер не успел затормозить и сбил 39-летнего таганрожца.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, - уточнили в ведомстве. - Его госпитализировали.

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