Водитель иномарки сбил в Таганроге пешехода
В Таганроге мужчина попал под колеса иномарки. ДТП случилось около 19 ноября около 21:00 на улице Лермонтовской, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 34-летний водитель «Тойота Краун» проезжал дом №69, когда заметил пьяного пешехода. Мужчина пытался перейти проезжую часть в неположенном месте. Шофер не успел затормозить и сбил 39-летнего таганрожца.
- В результате происшествия пешеход получил травмы, - уточнили в ведомстве. - Его госпитализировали.