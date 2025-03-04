Водитель и девушка-пассажир ВАЗа попали в больницу после ДТП в Батайске
Появились новые подробности ДТП в Батайске, которое произошло 3 марта. Жесткая авария случилась около 20:30 на улице Куйбышева.
По предварительным данным, 20-летний водитель «ВАЗ-2114» потерял управление напротив дома № 17. Машина на полном ходу протаранила дерево. От удара легковушку смяло, как жестяную банку. Помимо парня, в салоне автомобиля находилась 18-летняя девушка. Им обоим чудом удалось выжить.
- После ДТП пострадавших госпитализировали, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.