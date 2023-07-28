Фото: ГИБДД

В Ростовской области 21-летний водитель ВАЗа умер после ДТП. Страшная авария случилась днем 27 июля в селе Дубовское. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.По данным ведомства, 54-летний водитель ехал по улице Первомайской. Он решил повернуть налево и столкнулся с "ВАЗ-2115". От удара легковушку смяло, словно консервную банку. Из покореженного авто достали парня. Его экстренно привезли в больницу, но спасти молодого человека не удалось. Он умер в медучреждении.