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В Ростовской области 21-летний водитель ВАЗа умер после ДТП

В Ростовской области 21-летний водитель ВАЗа умер после ДТП
В Ростовской области 21-летний водитель ВАЗа умер после ДТП. Страшная авария случилась днем 27 июля в селе Дубовское. Об этом сообщает УГИБДД по Ростовской области.

По данным ведомства, 54-летний водитель ехал по улице Первомайской. Он решил повернуть налево и столкнулся с "ВАЗ-2115". От удара легковушку смяло, словно консервную банку. Из покореженного авто достали парня. Его экстренно привезли в больницу, но спасти молодого человека не удалось. Он умер в медучреждении.
Фото: ГИБДД
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