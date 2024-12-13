Водитель грузовика пострадал в ДТП в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В ДТП в Ремонтненском районе Ростовской области пострадал водитель грузовика. Происшествие случилось 11 декабря около 21:30.По трассе «Элиста - Зимовники» ехал 59-летний мужчина за рулем «Даф XF». По предварительным данным, он не справился с управлением, когда двигался по мосту. Грузовик врезался в барьерное ограждение, после чего упал с моста и перевернулся на бок.По информации региональной Госавтоинспекции, водителя с травмами доставили в больницу.