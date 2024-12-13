Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель грузовика пострадал в ДТП в Ростовской области

Водитель грузовика пострадал в ДТП в Ростовской области
В ДТП в Ремонтненском районе Ростовской области пострадал водитель грузовика. Происшествие случилось 11 декабря около 21:30.

По трассе «Элиста - Зимовники» ехал 59-летний мужчина за рулем «Даф XF». По предварительным данным, он не справился с управлением, когда двигался по мосту. Грузовик врезался в барьерное ограждение, после чего упал с моста и перевернулся на бок.

По информации региональной Госавтоинспекции, водителя с травмами доставили в больницу.
Фото: ГАИ РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.