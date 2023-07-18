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На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика врезался в дорожное ограждение

На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика врезался в дорожное ограждение
На трассе М-4 «Дон» водитель на грузовике протаранил металлическое ограждение. ДТП случилось 17 июля на 832-м километре автодороги.

Предварительно, 40-летний водитель за рулем «Скании» ехал в составе полуприцепа «Тонар» около 12:00. На пути у него пробило колесо и полуприцеп опрокинулся. Машину занесло, и мужчина на большой скорости врезался в металлическое ограждение.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии транспорт получил механические повреждения. К счастью, водитель авто не пострадал.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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