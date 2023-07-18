На трассе М-4 «Дон» водитель грузовика врезался в дорожное ограждение

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе М-4 «Дон» водитель на грузовике протаранил металлическое ограждение. ДТП случилось 17 июля на 832-м километре автодороги.Предварительно, 40-летний водитель за рулем «Скании» ехал в составе полуприцепа «Тонар» около 12:00. На пути у него пробило колесо и полуприцеп опрокинулся. Машину занесло, и мужчина на большой скорости врезался в металлическое ограждение.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии транспорт получил механические повреждения. К счастью, водитель авто не пострадал.