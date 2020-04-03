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Водитель ГАЗели спровоцировал ДТП с несколькими автомобилями в Ростове

Водитель ГАЗели спровоцировал ДТП с несколькими автомобилями в Ростове
В Ростове произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла 6 апреля на улице Оганова.

По предварительным данным, 23-летний водитель ГАЗели, выезжая из дворовой территории, не уступил дорогу «ВАЗ-2107», который двигался по главной полосе. В результате произошло столкновение. От удара легковушку отбросило на припаркованный ВАЗ-2111.
- В результате ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

Участники аварии заняли практически всё дорогу, в результате в районе ДТП образовалась пробка.

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