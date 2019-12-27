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В Ростове водитель, спровоцировавший массовое ДТП, сбежал с места происшествия

В Ростове водитель, спровоцировавший массовое ДТП, сбежал с места происшествия

В Ростове произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария случилась во второй половине дня 30 декабря на улице Мечникова.

По предварительным данным, водитель «Киа Оптима», который с места происшествия скрылся, совершая поворот с переулка Семашко, не уступил дорогу «Хендай Солярис». В результате произошло столкновение. От удара автомобиль отбросило на машину такой же марки, стоявшую в пробке.

25-летний водитель второго автомобиля «Хендай Солярис» в свою очередь допустил столкновение с «Киа Соренто» под управлением 37-летнего мужчины.
- По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - На месте работают сотрудники ГИБДД.

Все обстоятельства происшествия устанавливают.

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