В Ростове водитель, спровоцировавший массовое ДТП, сбежал с места происшествия





В Ростове произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Авария случилась во второй половине дня 30 декабря на улице Мечникова.



По предварительным данным, водитель «Киа Оптима», который с места происшествия скрылся, совершая поворот с переулка Семашко, не уступил дорогу «Хендай Солярис». В результате произошло столкновение. От удара автомобиль отбросило на машину такой же марки, стоявшую в пробке.



25-летний водитель второго автомобиля «Хендай Солярис» в свою очередь допустил столкновение с «Киа Соренто» под управлением 37-летнего мужчины.

- По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - На месте работают сотрудники ГИБДД.



Все обстоятельства происшествия устанавливают.