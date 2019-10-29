Водитель «ГАЗели» насмерть сбил пешехода на трассе Волгоград – Сальск
Житель Ростовской области на «ГАЗели» сбил насмерть пешехода на трассе Волгоград – Сальск. ДТП произошло 30 октября.
По предварительной информации, водитель грузовика сбил мужчину, который шёл вдоль дороги в попутном направлении.
- В результате происшествия пешеход получил травмы несовместимые с жизнью, - рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
Пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.