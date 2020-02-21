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Водитель, ехавший из донского региона в соседнюю область, пострадал в ДТП

Водитель, ехавший из донского региона в соседнюю область, пострадал в ДТП
Водитель, ехавший из Ростовской области в Волгоградскую, попал в аварию. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 23 февраля на автодороге Манино – Новониколаевский.

По предварительным данным, 21-летний парень на «Ладе-217050» двигался из донского региона в станицу Нехаевскую. При въезде в хутор Краснополье он не заметил поворот и съехал с дороги.

Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате аварии водитель и его 29-летний пассажир пострадали и были доставлены в медучреждение.

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