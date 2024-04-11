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На трассе Волгоград-Каменск в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки

На трассе Волгоград-Каменск в ДТП с грузовиком пострадал водитель легковушки
В Волгоградской области в ДТП с грузовиком водитель «Лады Ларгус» получил травмы. Происшествие случилась 10 апреля около 11:00.

Предварительно, 33-летний водитель легковушки ехал по трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Под городом Калач-на-Дону мужчина потерял контроль над автомобилем. Машина выехала «встречку», где врезалась в грузовик «Хино». Из-за сильного удара передний бампер «Лады» смяло.

По информации ГУ МВД по Волгоградской области, пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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