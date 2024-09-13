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На трассе в Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

На трассе в Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки
На трассе М-4 «Дон» в аварии с грузовиком погиб водитель легковушки. ДТП случилось 13 сентября на 1 112-километре автодороги (между Красным Кутом и поселком Новоперсиановка).

Предварительно, 50-летний водитель «Мерседеса Актрос» ехал по автодороге около 09:30. В какой-то момент он потерял управление. Грузовик врезался в металлическое дорожное ограждение, а затем вылетел на встречную полосу. На большой скорости многотонное авто протаранило «Грет Вол», за рулем которого был 34-летний водитель.

В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что водитель «Грет Вол» погиб на месте. Обстоятельства произошедшего выясняют.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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