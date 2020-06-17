В Ростове на Нагибина дерево упало на авто

В Ростове-на-Дону упавшее дерево придавило машину. Происшествие случилось на проспекте Михаила Нагибина днём 19 июня.Владелец припаркованной в одном из дворов «Киа» вышел из дома и увидел, что его легковушка угодила в ловушку. На неё упало большое дерево, и отогнать машину не было возможности, так она полностью оказалась заблокирована ветвями.Чтобы убрать ствол, пришлось вызывать спасателей, которые распилили его. Пока не известно, какой ущерб был нанесён автовладельцу. В любом случае, восстановить даже краску будет стоить не мало. Не ясно, из-за чего упало дерево. В последние дни не было шквалистого ветра и дождей, которые обычно являются причиной подобных ЧП.