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В Ростове на Нагибина дерево упало на авто

В Ростове на Нагибина дерево упало на авто
В Ростове-на-Дону упавшее дерево придавило машину. Происшествие случилось на проспекте Михаила Нагибина днём 19 июня.

Владелец припаркованной в одном из дворов «Киа» вышел из дома и увидел, что его легковушка угодила в ловушку. На неё упало большое дерево, и отогнать машину не было возможности, так она полностью оказалась заблокирована ветвями.

Чтобы убрать ствол, пришлось вызывать спасателей, которые распилили его. Пока не известно, какой ущерб был нанесён автовладельцу. В любом случае, восстановить даже краску будет стоить не мало. Не ясно, из-за чего упало дерево. В последние дни не было шквалистого ветра и дождей, которые обычно являются причиной подобных ЧП.

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