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Неизвестные разбили остановочный павильон в центре Ростова

Неизвестные разбили остановочный павильон в центре Ростова
Очередной акт вандализма по отношению к остановкам произошел в Ростове-на-Дону. Инцидент с разбитым павильоном случился 8 марта.

Неизвестные вдребезги разгромили стекло остановки на пересечении улиц Гвардейской и Текучева. Остается загадкой причина такого вандализма. Может, хулиганы недовольны автобусными реформами или просто решили что-то сломать, и под руку подвернулся павильон. Однако вандалы так и не были пойманы.

Напомним, в середине февраля произошел один из множества подобных случаев. Тогда неизвестные разгромили павильон «Автостоянка».

Чиновники потратили на замену остановочных пунктов около 35 миллионов рублей, обещая крепкие и защищенные павильоны. Только сообщения об очередном разбитом стекле появляются все чаще. Жители недовольны такими «постройками» и надеются, что в будущем автобусные остановки действительно станут крепче бумажного домика.

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