В результате страшного массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 57-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция РО

В результате страшного массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб мужчина 57 лет, сообщает Госавтоинспекция региона.Авария произошла 16 февраля около трех часов дня перед Лиховским мостом в сторону Ростова. Водитель автомобиля «Вольво» не смог определить безопасное расстояние до других транспортных средств. На высокой скорости он врезался в «Ситрак», за рулем которого находился 52-летний мужчина. После столкновения «Вольво» потерял управление и вылетел в сторону, в результате чего произошло столкновение с грузовиком КамАЗ.Водитель «Вольво» был срочно госпитализирован, однако спустя некоторое время он скончался в больнице.