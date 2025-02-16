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В результате страшного массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 57-летний мужчина

В результате страшного массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 57-летний мужчина
В результате страшного массового ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб мужчина 57 лет, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 16 февраля около трех часов дня перед Лиховским мостом в сторону Ростова. Водитель автомобиля «Вольво» не смог определить безопасное расстояние до других транспортных средств. На высокой скорости он врезался в «Ситрак», за рулем которого находился 52-летний мужчина. После столкновения «Вольво» потерял управление и вылетел в сторону, в результате чего произошло столкновение с грузовиком КамАЗ.

Водитель «Вольво» был срочно госпитализирован, однако спустя некоторое время он скончался в больнице.
Фото: Госавтоинспекция РО
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