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Два подростка пострадали в ДТП с питбайком в Ростовской области

Два подростка пострадали в ДТП с питбайком в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области 6 апреля произошло дорожное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние. Авария произошла около 15:18 около домовладения Nº 20 по улице Октябрьской в селе Долоковке.

По предварительной информации, 13-летний водитель мотоцикла MRZ RACING двигался в направлении села Христофоровка со стороны хутора Красный Десант. Подросток предпринял попытку обгона автомобиля, ехавшего впереди. В это же время 43-летний водитель автомобиля «Киа Рио» планировал совершить поворот налево. Во время маневра обгона юный водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем.

- В результате аварии травмы получили 13-летний водитель питбайка и его 16-летний попутчик, - сообщили представители дорожной инспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция РО
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