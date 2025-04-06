Два подростка пострадали в ДТП с питбайком в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Неклиновском районе Ростовской области 6 апреля произошло дорожное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние. Авария произошла около 15:18 около домовладения Nº 20 по улице Октябрьской в селе Долоковке.По предварительной информации, 13-летний водитель мотоцикла MRZ RACING двигался в направлении села Христофоровка со стороны хутора Красный Десант. Подросток предпринял попытку обгона автомобиля, ехавшего впереди. В это же время 43-летний водитель автомобиля «Киа Рио» планировал совершить поворот налево. Во время маневра обгона юный водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем.- В результате аварии травмы получили 13-летний водитель питбайка и его 16-летний попутчик, - сообщили представители дорожной инспекции Ростовской области.