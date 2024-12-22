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В Шахтах 18-летний водитель разбился насмерть

В Шахтах 18-летний водитель разбился насмерть
В Шахтах 18-летний водитель разбился насмерть. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

ДТП произошло 22 декабря около 14:00. По предварительной информации, молодой человек управлял автомобилем ВАЗ 2114, двигаясь по улице Дачная. В районе дома №359 он внезапно потерял контроль над машиной. Автомобиль выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу ему двигался автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 20-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось.

В результате аварии, 18-летний водитель погиб на месте аварии. Второго участника ДТП доставили в больницу.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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