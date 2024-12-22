фото: УГИБДД по Ростовской области

В Шахтах 18-летний водитель разбился насмерть. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.ДТП произошло 22 декабря около 14:00. По предварительной информации, молодой человек управлял автомобилем ВАЗ 2114, двигаясь по улице Дачная. В районе дома №359 он внезапно потерял контроль над машиной. Автомобиль выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу ему двигался автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 20-летнего водителя. Избежать столкновения не удалось.В результате аварии, 18-летний водитель погиб на месте аварии. Второго участника ДТП доставили в больницу.