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В жестком ДТП на трассе Волгоград-Каменск погибли молодые супруги

В жестком ДТП на трассе Волгоград-Каменск погибли молодые супруги
Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. Молодая пара из Ростовской области погибла днем 15 апреля.

Семья дончан на авто «Лада Калина» ехала из Волгоградской области в сторону дома. В районе 104-го километра автодороги (Калачевский район) машина остановилась на светофоре за бензовозом. Сзади подъехал автоваз «Вольво». Водители ждали зеленого сигнала, когда в них влетела фура. Большегруз «МАН» с прицепом врезался в автоваз с такой силой, что грузовик снес легковушку. «Лада» оказалась в тисках между бензовозом и автовазом. Отечественное авто буквально расплющило.

В результате аварии погибли молодые супруги из «Лады». 29-летний парень и 27-летняя девушка скончались на месте от полученных травм. Сзади находился их 3-летний сын, которому чудом удалось выжить. Ребенка госпитализировали в детское травматологическое отделение больницы №7. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

Водитель большегруза «МАН» также погиб в ДТП. Им оказался 59-летний житель Московской области.

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