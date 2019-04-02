Два человека погибли, и один пострадал в ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский



На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский произошла авария с двумя погибшими. Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 апреля в Городищенском районе.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 47-летний водитель за рулем «Шевроле Авео» ехал в сторону города Калач-на-Дону. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в «Пежо 3008» под управлением 35-летней женщины.



- В результате аварии водитель и 25-летняя пассажирка «Шевроле Авео» скончались на месте ДТП, - отметили в ведомстве. - Автоледи из «Пежо 3008» получила травмы и была доставлена в больницу.



По факту аварии проводится проверка.