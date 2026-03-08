Новости
В результате массовой аварии в центре Ростова пострадал один из водителей

Праздничный день в центре Ростова-на-Дону был омрачен серьезным дорожно-транспортным происшествием. Днем 8 марта на Большой Садовой произошло массовое столкновение трех иномарок, в результате которого один из водителей получил травмы.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, авария случилась около полудня в районе Соборного переулка. Согласно предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, двигаясь по Большой Садовой со стороны переулка Семашко в направлении проспекта Буденновского, не справился с управлением.

Иномарка на полном ходу врезалась в остановившийся на красный свет светофора Mercedes-Benz, за рулем которого находился 37-летний мужчина. От мощного удара Mercedes-Benz отбросило вперед, где он совершил столкновение с еще одним автомобилем – Geely Coolray, под управлением 71-летнего водителя.

В результате столкновения водитель Mitsubishi ASX получил травмы и был экстренно госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение по улице Большой Садовой в районе аварии было затруднено.
Фото: Госавтоинспекция РО
