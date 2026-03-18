В жесткой аварии на трассе под Ростовом пострадали водитель и два ребенка

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля произошло днем 18 марта на федеральной трассе М-4 "Дон" в районе станицы Ольгинская. В результате аварии пострадали три человека, среди которых двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, 57-летний водитель грузового автомобиля "Урал-3255" при выполнении маневра поворота выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Данное действие водителя "Урала" создало непосредственную угрозу для ехавшего навстречу автомобиля "Тойота Королла". 31-летний водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать лобового столкновения с выехавшим грузовиком, резко применил экстренное торможение.

К сожалению, маневр уклонения не предотвратил беду. Из-за резкого торможения на мокром асфальте (или в зависимости от погоды, если известно), автомобиль "Тойота" занесло, и он съехал с проезжей части в кювет.

Вследствие аварии водитель "Тойоты Королла", а также его шестилетний и восьмилетний пассажиры, получили травмы. На место происшествия были оперативно вызваны сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
