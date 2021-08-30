В Воронеже житель Ростовской области спровоцировал ДТП с пострадавшими

Житель Ростовской области спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. Происшествие случилось около 8 часов 31 августа в городе Воронеже.По предварительной информации, в то утро 32-летний житель Дона ехал на иномарке «Шевроле Круз» по улице Дмитрова. В районе дома № 124 он не рассчитал расстояние до попутной «Ауди» под управлением 46-летнего мужчины. Одна легковушка на скорости врезалась в другую.- В результате аварии пострадали две пассажирки «Ауди» - 25 и 45 лет, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Их с травмами доставили в медучреждение.