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В Воронеже житель Ростовской области спровоцировал ДТП с пострадавшими

В Воронеже житель Ростовской области спровоцировал ДТП с пострадавшими
Житель Ростовской области спровоцировал аварию с двумя пострадавшими. Происшествие случилось около 8 часов 31 августа в городе Воронеже.

По предварительной информации, в то утро 32-летний житель Дона ехал на иномарке «Шевроле Круз» по улице Дмитрова. В районе дома № 124 он не рассчитал расстояние до попутной «Ауди» под управлением 46-летнего мужчины. Одна легковушка на скорости врезалась в другую.

- В результате аварии пострадали две пассажирки «Ауди» - 25 и 45 лет, - добавили в УГИБДД по Ростовской области. - Их с травмами доставили в медучреждение.

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