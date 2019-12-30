В Ростовской области парень на ВАЗе спровоцировал ДТП с пострадавшими подростками и скрылся



В Ростовской области 19-летний парень на «ВАЗ-21102» спровоцировал ДТП с пострадавшими девочками-подростками и скрылся с места аварии. Происшествие случилось 1 января около 21.00 на автодороге между поселком Целина и селом Ольшанка.



По предварительной информации, автомобилист не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии пострадали 14-летняя и 15-летняя пассажирки авто. Их госпитализировали. Водитель с места происшествия скрылся.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разыскали водителя. Им оказался 19-летний уроженец Зерноградского района. Выяснилось, что у автомобилиста не было водительских прав.



- В отношении парня составили административные протоколы, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Нарушителю грозит штраф.