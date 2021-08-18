В Ростовской области оторвавшийся от машины прицеп спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

На трассе в Ростовской области из-за оторвавшегося прицепа в ДТП пострадали три человека. Происшествие случилось вечером 19 августа на автодороге между Азовом и Староминской.По предварительным данным, на 26-м километре трассы у 48-летнего водителя на «Ниве Шевроле» расцепился прицеп. Он вылетел на встречную полосу и врезался в «Мазду Дэмио». В результате ДТП пострадала семья, находившаяся в машине.По данным УГИБДД по Ростовской области, травмы получили 38-летний водитель иномарки, его 39-летняя жена и 8-летняя дочь.Пострадавшие были госпитализированы в местное медучреждение.