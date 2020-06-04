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В Волгодонске женщина утонула в водохранилище

В Волгодонске женщина утонула в водохранилище
В Цимлянском водохранилище Ростовской области утонула женщина. Происшествие случилось 7 июня в Волгодонске, сообщил Rostov.ru собственный источник.

Трагедия произошла около 15 часов. Известно, что дончанка прыгнула в воду и больше не вынырнула. Другие отдыхающие, поняв, что произошло ужасное, позвонили спасателям. Однако к моменту их прибытия люди сами достали тело на берег, и его забрали медики. Погибшей оказалась 58-летняя Светлана В.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают. Пока не известно, что именно стало причиной смерти женщины. Возможно, она захлебнулась или ударилась о камни.

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