В Волгодонске водитель «Чангана» сбил на переходе 23-летнего парня

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области водитель «Чангана» сбил 23-летнего парня. Авария произошла 11 августа на проспекте Мира.Предварительно, авария произошла около 18:00 возле дома № 12. 50-летний мужчина за рулем «Чангана» не успел нажать на тормоз и протаранил 23-летнего парня. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.После случившегося местный житель за помощью не обращался.- Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.