В Новочеркасске водитель грузовика сбил 17-летнего парня

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске водитель большегруза сбил 17-летнего парня. ДТП произошло 24 ноября около 08:25 на проспекте Баклановском.Предварительно, 26-летний парень за рулем «ГАЗ-2834ХА» ехал со стороны Крылова по направлению к Юбилейной. На регулируемом перекрестке проезжую часть на «зеленый» переходил 17-летний пешеход. Водитель не успел нажать на тормоз и на большой скорости сбил парня.- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.