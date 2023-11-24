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В Новочеркасске водитель грузовика сбил 17-летнего парня

В Новочеркасске водитель грузовика сбил 17-летнего парня
В Новочеркасске водитель большегруза сбил 17-летнего парня. ДТП произошло 24 ноября около 08:25 на проспекте Баклановском.

Предварительно, 26-летний парень за рулем «ГАЗ-2834ХА» ехал со стороны Крылова по направлению к Юбилейной. На регулируемом перекрестке проезжую часть на «зеленый» переходил 17-летний пешеход. Водитель не успел нажать на тормоз и на большой скорости сбил парня.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - добавили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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