Очередной прорыв теплотрассы произошел в Ростове-на-Дону

В Пролетарском районе Ростова поздно вечером 8 декабря произошел порыв теплотрассы. Авария случилась около 22:00 на площади Свободы, 1/1.Из-за порыва без отопления остались здание казначейства Ростовской области, Академический молодежный театр, церковь Сурб Арутюн и лицей № 13, в котором приостановлено проведение занятий. Теплоснабжения лишились также несколько жилых домов. В 10-градусный мороз потоки горячей воды замерзали на тротуаре и проезжей части.К утру 9 декабря отопление еще не восстановлено. По информации администрации Ростова-на-Дону, аварийная бригада устраняет поломку и наледь на проезжей части. Теплоснабжение обещают восстановить в течение дня.