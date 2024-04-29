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В Волгодонске мотоциклист сбил 50-летнего мужчину

В Волгодонске мотоциклист сбил 50-летнего мужчину
В Ростовской области 50-летний мужчина пострадал в ДТП. Авария произошла 28 апреля около 21:00.

В тот вечер 40-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался по улице Морской. В районе дома № 82 на дорогу вышел пешеход. Он переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель двухколесного транспорта нажал на тормоз, но не успел остановиться.

— В результате аварии пострадал 50-летний мужчина, его с травмами доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Rostov.ru.
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