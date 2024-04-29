В Волгодонске мотоциклист сбил 50-летнего мужчину

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области 50-летний мужчина пострадал в ДТП. Авария произошла 28 апреля около 21:00.В тот вечер 40-летний водитель мотоцикла «Хонда» двигался по улице Морской. В районе дома № 82 на дорогу вышел пешеход. Он переходил проезжую часть в неположенном месте. Водитель двухколесного транспорта нажал на тормоз, но не успел остановиться.— В результате аварии пострадал 50-летний мужчина, его с травмами доставили в больницу, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.