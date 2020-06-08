Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Волгодонске ликвидировали возгорание в цехе по производству моющих изделий

В Волгодонске ликвидировали возгорание в цехе по производству моющих изделий
В Волгодонске ликвидировали возгорание в цехе по производству моющих изделий. Пожар произошел в здании на улице 7-й Заводской 9 июня.

Пламя охватило цех около 22:30. Огонь быстро распространился по всей площади помещения. Пожар тушили 44 спасателя, применялись 14 единиц техники. Возгорание потушили уже после полуночи.

– Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров, – прокомментировали в пресс-службе донского ГУ МЧС по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.