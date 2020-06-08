В Волгодонске ликвидировали возгорание в цехе по производству моющих изделий
В Волгодонске ликвидировали возгорание в цехе по производству моющих изделий. Пожар произошел в здании на улице 7-й Заводской 9 июня.
Пламя охватило цех около 22:30. Огонь быстро распространился по всей площади помещения. Пожар тушили 44 спасателя, применялись 14 единиц техники. Возгорание потушили уже после полуночи.
– Пожар ликвидирован на площади 250 квадратных метров, – прокомментировали в пресс-службе донского ГУ МЧС по Ростовской области.