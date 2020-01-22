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На Дону потушили пожар в цехе по производству вафель

На Дону потушили пожар в цехе по производству вафель
Фото для иллюстрации

В Ростовской области потушили пожар на территории завода по производству мороженого. На борьбу с огнём в здании компании «Проксима» ушло около часа. Возгорание случилось 24 января около 8:30 в цехе, где специалисты готовят вафли.

Поначалу спасатели не могли определить площадь пожара, потом выяснилось, что она составила 20 квадратных метров.

- На месте работали 40 пожарных и 12 единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в том числе от МЧС — 35 человек и 12 единиц техники.

Потушить пламя удалось примерно в 9:30. В результате ЧП никто не пострадал.

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