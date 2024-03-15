В Волгодонске девушка за рулем «Хендай» пострадала в ДТП с «Шевроле»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области 29-летняя девушка пострадала в ДТП с «Хендай». Авария случилась 15 марта на улице Мира.По предварительным данным, 24-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» около 17:00 ехал возле дома № 60. Он хотел повернуть налево, но не занял крайнее положение на проезжей части. На полном ходу транспорт врезался в «Хендай Солярис».По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 29-летнюю девушку доставили в больницу с травмами.