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В Волгодонске девушка за рулем «Хендай» пострадала в ДТП с «Шевроле»

В Волгодонске девушка за рулем «Хендай» пострадала в ДТП с «Шевроле»
В Волгодонске Ростовской области 29-летняя девушка пострадала в ДТП с «Хендай». Авария случилась 15 марта на улице Мира.

По предварительным данным, 24-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» около 17:00 ехал возле дома № 60. Он хотел повернуть налево, но не занял крайнее положение на проезжей части. На полном ходу транспорт врезался в «Хендай Солярис».

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 29-летнюю девушку доставили в больницу с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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