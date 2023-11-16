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В Волгодонске 60-летняя женщина пострадала под колесами легковушек

В Волгодонске 60-летняя женщина пострадала под колесами легковушек
В Волгодонске Ростовской области 60-летняя женщина пострадала под колесами легковушек. Авария случилась 15 ноября на улице Кошевого.

По предварительным данным, 32-летний водитель на «Шевроле Ниве» ехал в районе дома № 10 около 18:10. В какой-то момент на проезжую часть вышла 60-летняя женщина. Водитель не заметил ее и на полном ходу сбил.

Пока мужчина вызывал скорую помощь, 29-летний водитель на «Ладе Приоре» снова переехал лежащую на проезжей части женщину.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии местная жительница получила травмы. Ее доставили в медучреждение.
Фото: Rostov.ru
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