В Волгодонске 33-летняя женщина пострадала в ДТП с иномаркой
В Волгодонске 33-летняя женщина пострадала в ДТП. Авария на улице Морской случилась днем 6 июня.
По предварительным данным, горожанка переходила дорогу в районе дома № 138, в нескольких десятках метров от «зебры». Проезжавший мимо 26-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.
- В результате аварии женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское».