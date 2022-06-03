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В Волгодонске 33-летняя женщина пострадала в ДТП с иномаркой

В Волгодонске 33-летняя женщина пострадала в ДТП с иномаркой

В Волгодонске 33-летняя женщина пострадала в ДТП. Авария на улице Морской случилась днем 6 июня.

По предварительным данным, горожанка переходила дорогу в районе дома № 138, в нескольких десятках метров от «зебры». Проезжавший мимо 26-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не смог вовремя затормозить и сбил пешехода.

- В результате аварии женщину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, - сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское».
Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»
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