В Ростовской области 12-летняя девочка пострадала в ДТП

Фото: ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»

В Цимлянске 12-летняя девочка пострадала в ДТП. Авария случилась днем 18 мая на улице Советской.По предварительным данным, школьница переходила дорогу по «зебре» в районе дома № 35. Женщина-водитель «Хендай Туксон», проезжавшая по улице, не уступила дорогу девочке. В результате она сбила ребенка.Как сообщили в ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», девочку отвезли в больницу. Ей оказали медпомощь, после чего она отправилась домой.