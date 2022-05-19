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В Ростовской области 12-летняя девочка пострадала в ДТП

В Ростовской области 12-летняя девочка пострадала в ДТП

В Цимлянске 12-летняя девочка пострадала в ДТП. Авария случилась днем 18 мая на улице Советской.

По предварительным данным, школьница переходила дорогу по «зебре» в районе дома № 35. Женщина-водитель «Хендай Туксон», проезжавшая по улице, не уступила дорогу девочке. В результате она сбила ребенка.

Как сообщили в ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», девочку отвезли в больницу. Ей оказали медпомощь, после чего она отправилась домой.
Фото: ОГИБДД Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»
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