В Ростовской области 22-летний водитель ВАЗа сбил пешехода



В Новочеркасске Ростовской области 22-летний водитель ВАЗа сбил пешехода. Авария случилась на проспекте Платовском 21 февраля около 15 часов.



Известно, что парень за рулем «ВАЗ-2114» двигался по проезжей части в районе дома № 81. Здесь дорогу в неположенном месте перебегала 35-летняя женщина. Водитель не смог остановить авто вовремя. «Четырнадцатая» наехала на пешехода.



– С травмами различной степени тяжести женщину доставили в больницу, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.