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В Ростовской области 22-летний водитель ВАЗа сбил пешехода

В Ростовской области 22-летний водитель ВАЗа сбил пешехода
В Новочеркасске Ростовской области 22-летний водитель ВАЗа сбил пешехода. Авария случилась на проспекте Платовском 21 февраля около 15 часов.

Известно, что парень за рулем «ВАЗ-2114» двигался по проезжей части в районе дома № 81. Здесь дорогу в неположенном месте перебегала 35-летняя женщина. Водитель не смог остановить авто вовремя. «Четырнадцатая» наехала на пешехода.

– С травмами различной степени тяжести женщину доставили в больницу, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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